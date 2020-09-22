NASA утвердило обновленный план лунной программы Artemis

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило в понедельник обновленный план своей лунной программы Artemis, первый этап которой (Artemis 1) теперь намечен на 2021 год, а второй (Artemis 2) - на 2023 год. Об этом сообщил на телефонном брифинге для журналистов глава ведомства Джеймс Брайденстайн, передает со ссылкой на ТАСС.

Сама высадка на Луну, которая считается третьим этапом миссии (Artemis 3), должна произойти, как и планировалось ранее, в 2024 году. "Все элементы, которые нам нужны для успешной высадки на Луну в 2024 году, находятся в процессе реализации, и мы быстро движемся к достижению этой цели", - подчеркнул Брайденстайн.

Artemis 1 предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту.