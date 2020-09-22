Трамп одобрил сделку по продаже TikTok из-за плана по созданию фонда на $5 млрд

США 22 сентября 2020 08:58 (UTC+04:00)
Трамп одобрил сделку по продаже TikTok из-за плана по созданию фонда на $5 млрд

Президент США Дональд Трамп предварительно одобрил продажу американского сегмента китайской социальной сети TikTok компаниям Oracle и Walmart после того, как они дали согласие вложить $5 млрд в образовательный фонд. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам источников издания, американский лидер в течение многих часов обсуждал сделку по телефону с одним из основателей Oracle Ларри Эллисоном, а также главой Walmart Дагом Макмилланом. По сведениям издания, они смогли заручиться согласием Трампа, когда предложили создать в США образовательный фонд. Предполагается, что компании вложат в него около $5 млрд. По словам источников, "это был жест, чтобы задобрить Трампа".

Договоренности относительно фонда были достигнуты в субботу. О данном проекте первоначально не были уведомлены представители TikTok и китайской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть. Полной ясности относительно того, как будет работать этот фонд, пока нет.

Многие компоненты сделки по продаже TikTok пока еще не были окончательно одобрены участниками транзакции, а также властями США и Китая. В публикации говорится, что договоренности не предполагают передачи американским компаниям прав на ключевые алгоритмы TikTok. Они, в частности, касаются подбора видеозаписей, которые показываются пользователям на основе их предпочтений.

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