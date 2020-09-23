Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла Соединенных Штатов в Украине, сообщает пресс-служба комитета, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я рад, что Комитет сегодня утром принял пятнадцать кандидатов. Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов в Японии и в Украине на голосование Сената в полном составе. Эти должности играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США", - сказал глава комитета по иностранным делам Джим Риш.

Теперь кандидатуру Дейтона должен будет утвердить полный состав верхней палаты Конгресса, большинство в которой имеют республиканцы. Риш выразил уверенность, что Сенат США вскоре утвердит кандидатуру Дейтона.

Президент США Дональд Трамп предложил Дейтона в мае на должность американского посла в Киеве.

Должность посла Соединенных Штатов в Украине освободилась еще в мае прошлого года, когда Белый дом отозвал из Киева Мари Йованович. Впоследствии она оказалась одной из участниц скандала с импичментом президента США Дональда Трампа.