Маск рассказал, когда беспилотная Tesla станет дешевле $25 тысяч

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал, что через три года компания Tesla будет производить беспилотные автомобили стоимостью 25 тысяч долларов, Trend со ссылкой на Прайм.

"Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов, который также будет полностью беспилотными", — цитирует издание New York Post Маска, который выступил в Калифорнии на встрече с акционерами.

Новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая бюджетная модель, которая Tesla производит сейчас — седан Model 3 стоимостью 37 990 долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.