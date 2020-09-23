Маск анонсировал выпуск новых аккумуляторов, которые снизят стоимость электромобилей Tesla

Американская компания Tesla намерена выпускать новые аккумуляторы для электромобилей, они будут значительно мощнее современных аналогов. Об этом заявил во вторник глава Tesla Илон Маск на презентации, которую транслировали на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предприниматель выразил обеспокоенность в связи с тем, что Tesla "пока не представила по-настоящему доступный автомобиль". "Мы сделаем это в будущем", - сказал Маск. "Чтобы добиться этого, нам нужно снизить стоимость батарей", - отметил он.

Новое устройство на данный момент называется 4680. Оно будет иметь цилиндрическую форму. На продемонстрированных Маском слайдах уточняется, что емкость новых аккумуляторов будет примерно в пять раз выше, чем у тех, которые компания в настоящее время массово применяет в выпускаемых ею электрокарах. Как пояснил главный технический специалист Tesla Дрю Бэглино, также выступавший на презентации, "энергии [в новых батареях] в пять раз больше, мощность в шесть раз выше".

По словам Маска, новые устройства позволят существенно увеличить дистанцию, которую машины смогут проехать без дополнительной зарядки. Кроме того, в перспективе это приведет к снижению стоимости автомобилей. Предприниматель выразил уверенность в том, что "примерно через три года" компания сможет представить "привлекательный электромобиль за $25 тыс.". По словам Маска, этими машинами можно будет управлять с помощью компьютера, полностью без участия водителя.

Ожидается, что новые аккумуляторы начнут производить к концу 2021 года, предположительно сначала в Калифорнии. Маск заострил внимание на том, что разработка батарей пока не завершена. "Я бы не хотел говорить сейчас, что они в полной мере работают", - отметил он. По словам предпринимателя, аккумуляторы "близки к этому".

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.