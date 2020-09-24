Суд обязал сына Трампа до выборов дать показания в связи с расследованием

Суд в районе Манхэттен обязал Эрика Трампа, являющегося сыном действующего президента США, дать показания в связи с расследованием в отношении компании Trump Organization. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в Twitter генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, которая начала указанное разбирательство.

По ее словам, согласно постановлению судьи, "Эрик Трамп больше не сможет откладывать дачу показаний под присягой". Как отметила Джеймс, сын президента США должен ответить на вопросы ее подчиненных до 7 октября. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Американский лидер Дональд Трамп претендует на переизбрание.

Генпрокурор сообщила, что суд также обязал Trump Organization предоставить следователям документы, касающиеся недвижимости. Ранее Джеймс требовала эти материалы. Она отмечала, что компания отказывается в полной мере удовлетворять данные запросы.

Генпрокурор штата Нью-Йорк в марте начала расследование в отношении Trump Organization. Компанию подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист президента США Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Коэн работал в компании около 10 лет.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Дональд Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.