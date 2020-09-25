Трамп вновь предложил Индии и Китаю услуги посредника

Президент США Дональд Трамп вновь предложил Индии и Китаю посреднические услуги для деэскалации напряженности на границе между ними в Ладакхе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Знаю, что у Китая и Индии сейчас есть сложности. И очень значительные сложности. Будем надеяться, они сумеют урегулировать это. Если мы [власти США] можем помочь, то мы были бы рады помочь", - заявил американский лидер, беседуя в четверг с журналистами в Белом доме перед предвыборной агитационной поездкой в штат Северная Каролина. Схожие инициативы, которые по сути отклонялись и Пекином, и Нью-Дели, Трамп выдвигал несколько раз и ранее.

Глава администрации США также отметил, что польщен сведениями о выдвижении его кандидатуры на получение Нобелевской премии мира 2021 года норвежским депутатом за усилия по преодолению конфликта на Ближнем Востоке. При этом Трамп напомнил, что в прошлом году его выдвигал на получение этой же награды за усилия по решению ядерной проблемы КНДР Синдзо Абэ, занимавший тогда пост премьер-министра Японии. "Это честь - быть выдвинутым на две Нобелевские премии", - сказал президент.