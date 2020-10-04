Неизвестный устроил стрельбу во время шествия в поддержку Трампа в Огайо

Неизвестный в субботу выстрелил в окно автомобиля неподалеку от места, где проходила демонстрация в поддержку президента США Дональда Трампа в штате Огайо. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Правоохранительные органы в связи с инцидентом разыскивают черный автомобиль типа "пикап", декорированный флагом США, а также полотном с символикой американского лидера. Не уточняется, пострадал ли кто-либо в результате выстрела.