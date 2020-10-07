Опрос CNN: Байден опережает Трампа на 16%

США 7 октября 2020 08:56 (UTC+04:00)
Опрос CNN: Байден опережает Трампа на 16%

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден на 16 процентных пунктов опережает по популярности своего оппонента — действующего президента США Дональда Трампа. Об этом следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованию, если бы всеобщие выборы в США проводились сейчас, то отдать свои голоса за Байдена были бы готовы 57% респондентов. При этом поддержку Трампу оказали бы лишь 41% опрошенных.

В то же время порядка 2% респондентов сообщили, что не стали бы голосовать ни за одного из этих политиков.

Опрос проводился в период с 1 по 4 октября 2020 года. Его участниками стали 1205 респондентов.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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