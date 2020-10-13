Трамп считает, что Байден в интеллектуальном отношении уступает лидерам России, КНР и КНДР

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в интеллектуальном отношении уступает президенту России Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Уверенность в этом выразил в понедельник действующий президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Флорида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский лидер заявил, что у Байдена "был очень плохой день". "Он забыл имя Митта Ромни (сенатор-республиканец от штата Юта - прим. ТАСС), он не знал, в каком он штате", - отметил Трамп, говоря о выступлении кандидата от демократов. "Вы можете вообразить, чтобы такое сделал я?" - сказал президент США.

"У Байдена был плохой день. У него будет много плохих дней", - добавил президент США. "Что я точно знаю, так это то, что председатель КНР Си Цзиньпин нам поблажек не делал", - подчеркнул Трамп. Говоря о лидерах России, Китая и КНДР, он подчеркнул: "У них на 100% острый ум". По словам республиканца, нельзя, чтобы президентом США был политик, про которого нельзя сказать того же. Как подчеркнул Трамп, у Байдена "не на 100%" острый ум. "У него не 100%, не 80%, не 60%", - добавил американский лидер.