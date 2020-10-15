Восемь миллиардеров и их жен пожертвовали более $1 млн на поражение Трампа на выборах

Восемь американских миллиардеров и жен состоятельных людей пожертвовали более $1 млн специальному комитету под названием "Проект Линкольна" для предотвращения переизбрания республиканца Дональда Трампа президентом США на второй срок на выборах в ноябре. Об этом сообщил в среду журнал Forbes, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, число миллиардеров-участников "Проекта Линкольна" в этом году увеличилось до 15 человек. В последнее время в их число вошли восемь человек. Самая крупная сумма в комитет поступила от наследника нефтяного магната и промышленника Пола Гетти (1892-1976). Гордон Гетти пожертвовал на поражение Трампа $1 млн.

Другими донорами названы наследник империи сети отелей Hyatt Hotels Джон Притцкер ($100 тыс.), разбогатевший на прямых продажах компьютеров и гаджетов предприниматель Майкл Красный ($10 тыс.), наследница продовольственной компании Cargill Гвендолин Сонтейм Мейер ($10 тыс.), инвестор Роберт Зифф ($10 тыс.) и управляющий хедж-фондов Джозеф Эделман ($2 тыс.).

"Проект Линкольна" был основан в конце 2019 года и не разделяет политические убеждения оппозиционной Демократической партии США. Согласно публикации Forbes, комитет привлек $58 млн только в этом году. С июля по сентябрь включительно поступило $39,4 млн, 3% этих пожертвований сделали миллиардеры.

3 ноября в США пройдут очередные всеобщие выборы. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Борьбу за пост главы государства от республиканцев ведет Трамп, баллотирующийся на второй срок, от демократов - бывший вице-президент США Джозеф Байден. Инаугурация пройдет 20 января 2021 года.