Помпео ожидает смягчения ограничений на турпоездки через несколько недель

США 15 октября 2020 21:29 (UTC+04:00)
Помпео ожидает смягчения ограничений на турпоездки через несколько недель

Ограничения на туристические поездки, введенные в связи с пандемией коронавируса, возможно, начнут смягчаться через несколько недель. Такое мнение высказал в четверг госсекретарь США Майкл Помпео в интервью радиостанции KTAR в Финиксе (штат Аризона), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь, что в предстоящие недели мы увидим, как ограничения, как наши, так и в Мексике или в европейских странах, начнут смягчаться, - сказал он. - И, как я надеюсь, после этого люди вновь обретут уверенность в том, что они смогут совершать поездки в США в условиях безопасности и они захотят приехать сюда для того, чтобы осуществлять инвестиции и посещать достопримечательности как в Аризоне, так и в других районах США".

По словам госсекретаря, администрация США "активно работает над смягчением ограничений" и тесно взаимодействует в этом вопросе со странами Европы. "Мы работаем с каждой страной, а в некоторых случаях - и с отдельными регионами для того, чтобы быть уверенными в правильности своих действий", - добавил он, подчеркнув при этом, что "основными целями является обеспечение здоровья и безопасности".

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,9 млн случаев заражения новым коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 217 тыс. человек. По двум этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.

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