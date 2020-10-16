Пентагон намерен снабдить военных гиперзвуковым оружием к 2023

Американские сухопутные силы будут оснащены гиперзвуковым оружием в течение трех лет, сообщил министр обороны США Марк Эспер. Его заявление опубликовано на сайте Пентагона, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

«В марте армия и флот [США] достигли важной цели, проведя успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body. Мы снабдим сухопутные войска этой технологией к 2023 году», – рассказал Эспер.

По его словам, гиперзвуковое оружие является одним из главных приоритетов Соединенных Штатов в вопросе вооружений.