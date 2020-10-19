Трамп объявил, что исключит Судан из списка спонсоров терроризма после выплаты компенсации

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что исключит Судан из списка стран - спонсоров терроризма после выплаты компенсации жертвам экстремизма и их семьям в размере $335 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новое правительство Судана, которое добивается большого прогресса, согласилось выплатить $335 млн американцам - жертвам терроризма и их семьям. Когда средства поступят, я исключу Судан из списка стран - спонсоров терроризма", - написал американский лидер на странице в Twitter.

Президент США также добавил, что это большой шаг для Судана, который позволит добиться справедливости для американского народа.