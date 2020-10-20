Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски

Сейсмологи в понедельник зафиксировали у берегов штата Аляска землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 94 км к юго-востоку от населенного пункта Санд-Пойнт, где живут около 1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км.

Национальный центр предупреждения о цунами США после землетрясения издал предостережение об угрозе цунами.