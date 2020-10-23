Трамп: налаживание отношений с Ким Чен Ыном помогло избежать ядерной войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что налаживание им рабочих отношений с лидером КНДР Ким Чен Ыном помогло избежать ядерной войны между Вашингтоном и Пхеньяном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметил Трамп в четверг во время заключительного раунда предвыборных теледебатов с кандидатом от демократов на пост президента Джозефом Байденом в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси), экс-президент Барак Обама во время беседы с ним в Белом доме перед инаугурацией в 2017 году назвал ситуацию вокруг КНДР "самой большой проблемой" США и сообщил о том, что между двумя странами может начаться ядерная война.

"На данном этапе у меня с ним [Ким Чен Ыном] очень хорошие отношения, он немного другой парень. Но он, наверное, думает обо мне то же самое. У нас другие отношения, у нас очень хорошие отношения, и нет войны", - сказал Трамп.