Трамп заявил, что надеется на сохранение республиканцами большинства в Сенате

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил журналистам, что надеется на сохранение республиканцами большинства в Сенате Конгресса США по итогам предстоящих всеобщих выборов.

Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что мы сохраним Сенат", - сказал американский лидер. Трамп добавил, что, по его мнению, республиканцы также могут вернуть себе большинство в Палате представителей.