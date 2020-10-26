Свыше 59 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

Свыше 59 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Соответствующие подсчеты опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

В общей сложности, по его информации, в США досрочно проголосовали уже 59 035 218 человек.

Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, остается Техас, где проголосовали уже 7 193 582 американцев. Следом идут штаты Калифорния (6 500 191), Флорида (5 722 406) и Северная Каролина (3 100 374). Количество досрочно сделавших свой выбор превышает миллион в штатах Джорджия, Мичиган, Висконсин, Вирджиния, Иллинойс, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Нью-Джерси, Аризона, Колорадо, Вашингтон, Миннесота, Массачусетс.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.