Более 60 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

Более 60 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Соответствующие подсчеты опубликованы в понедельник на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности, по его информации, в США досрочно проголосовали уже 60 082 857 человек. Из них по почте свыше 40,1 млн, лично - около 19,9 млн. Примерно 48,9% проголосовавших - сторонники Демократической партии, 28% - республиканцы.

Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, остается Техас, где проголосовали уже около 7,3 млн американцев. Следом идут штаты Калифорния (6,5 млн), Флорида (6 млн) и Северная Каролина (3,1 млн).

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.