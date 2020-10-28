Apple активизирует усилия по созданию конкурента поисковой системы Google

Компания Apple прикладывает все больше усилий по созданию поисковой системы, которая сможет создать конкуренцию лидеру отрасли Google. Об этом в среду сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, компания все чаще размещает вакансии для специалистов, способных "определить и реализовать архитектуру прорывной технологии поиска Apple". Помимо этого, эксперты области отмечают, что принадлежащий компании поисковый робот Applebot, собирающий информацию для улучшения поисковой системы, увеличил свою активность.

Издание также отмечает, что у Apple достаточно ресурсов для навязывания конкуренции Google: два с половиной года назад им удалось переманить одного из ведущих специалистов Google по поисковым системам Джона Джаннандреа с восьмилетним опытом работы в этой сфере. Компания из Купертино также может позволить себе долгосрочные инвестиции - прибыль компании в этом году ожидается на уровне $55 млрд.

На прошлой неделе Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало гражданский иск против корпорации Google, которая, по версии властей, "наносит серьезный ущерб конкуренции" на онлайн-площадках. В Минюсте считают, что корпорация "больше не конкурирует по достоинству, но использует свою монопольную власть и миллиарды [долларов] прибыли от монополии, чтобы заблокировать ключевые пути для средств поиска на мобильных телефонах".