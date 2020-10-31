В Пентагоне учредили пост помощника министра по космической политике

Должность помощника министра обороны по космической политике учреждена в структуре Пентагона. Как отметили в пятницу в ведомстве, эта структурная единица введена согласно военному бюджету США за 2020 финансовый год (закончился 30 сентября), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помощник будет заниматься политикой министерства, касающейся военных действий в космосе, также в его компетенции войдут межведомственная координация и международное сотрудничество в данной сфере.

"Пентагон продолжает значительную трансформацию в истории космической программы национальной безопасности. Учреждение должности помощника министра заменяет гражданский надзор", - отметил первый заместитель министра обороны США Дэвид Норквист.

Пока президент США не внесет, а Сенат Конгресса не утвердит кандидатуру на новую должность, ее занял исполняющий обязанности.

Космические силы были официально учреждены 20 декабря 2019 года после подписания президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год. Они стали шестым видом вооруженных сил страны и первым, созданным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году.

В августе была опубликована доктрина Космических сил, в которой утверждалось, что для защиты национальных интересов они могут прибегать не только к оборонительным, но и к наступательным действиям. При этом в документе под названием Spacepower ("Космическая мощь") отмечалось, что "наступательные операции не ограничиваются действиями в отношении средств противокосмической обороны противника, они могут осуществляться в отношении полного спектра его оборонных возможностей, в том числе в отношении наземных целей и целей в киберпространстве".