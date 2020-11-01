Трамп подписал меморандум в поддержку добычи углеводородов методом фрекинга

Президент США Дональд Трамп подписал в субботу меморандум в поддержку фрекинга - метода добычи углеводородов при помощи гидравлического разрыва пласта. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Меморандум формулирует политику по защите рабочих мест, экономических возможностей и национальной безопасности путем обеспечения надлежащей поддержки гидравлического разрыва пласта и других технологий для использования внутренних природных ресурсов, - отмечается в тексте. - В рамках поддержки данной политики меморандум предписывает соответствующим официальным лицам рассмотреть потенциальные последствия попыток запрета или ограничения использования данных технологий".

Администрация оценит возможное воздействие запрета подобной деятельности на рост безработицы в энергетике и других сферах.