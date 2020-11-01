Трамп планирует после выборов в США прием для 400 гостей в Белом доме

Президент США Дональд Трамп планирует провести прием для нескольких сотен гостей в Белом доме после завершения голосования на всеобщих выборах в ночь на 4 ноября. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на два источника из числа должностных лиц администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, советники республиканца отказались от планов организовать такое мероприятие в столичной гостинице Trump Hotel. Отчасти это продиктовано тем, что из-за пандемии в каждом из отелей Вашингтона запрещено собирать более 50 человек в одном помещении. Вместо этого теперь планируется пригласить около 400 гостей в Белый дом, чтобы достойно отпраздновать победу на выборах, на которую рассчитывает Трамп, пояснили источники издания. По их данным, глава государства неоднократно пренебрегал санитарно-эпидемиологическими мерами, введенными из-за пандемии.

Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии информировал в субботу, что после завершения голосования на всеобщих выборах Джозеф Байден выступит с обращением к нации. Он с супругой Джилл будут находиться в Уилмингтоне (штат Делавэр), к ним присоединятся кандидат в вице-президенты США Камала Харрис с мужем Дугласом Эмхоффом.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Байден.