Пресс-секретарь Трампа назвала условия его победы на выборах

США 5 ноября 2020 08:57 (UTC+04:00)
Пресс-секретарь Трампа назвала условия его победы на выборах

Действующий американский лидер Дональд Трамп может обеспечить свое переизбрание на второй срок, если победит в штатах Аризона, Джорджия и Пенсильвания. Об этом заявила в среду в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, мы считаем, что путь [к победе] лежит через Аризону, Пенсильванию и при сохранении Джорджии, где мы лидируем", - сказала она. Как отметила Макинэни, "значительный перевес" у Трампа имеется в Пенсильвании. "Мы считаем, что одержим верх в Аризоне", - добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома допустила, что в Пенсильвании могла иметь место фальсификация во время голосования. По ее словам, в прошлом в штате были "очень странные результаты" при обработке бюллетеней.

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