Выборы в США прошли в условиях высокой конкуренции - ОБСЕ

США 5 ноября 2020 12:14 (UTC+04:00)
Выборы в США прошли в условиях высокой конкуренции - ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Выборы в США третьего ноября Выборы в США прошли в условиях высокой конкуренции претендентов, с высоким уровнем участия сотрудников избирательных органов и граждан страны, в рамках сильно поляризованной политической среды, подпитываемой агрессивной агитационной риторикой.

Об этом, как передает Trend, говорится в заявлении наблюдателей ОБСЕ.

Миссия наблюдателей ОБСЕ пришла к выводу о том, что выборы третьего ноября были конкурентоспособными и хорошо организованными, несмотря на многие проблемы, вызванные COVID-19. В то же время предвыборная кампания характеризовалась глубоко укоренившейся политической поляризацией, которая часто затмевала политические дебаты и включала безосновательные обвинения кандидатов друг друга в систематическом мошенничестве.

Пандемия COVID-19 стала огромным вызовом для организации выборов, но также оказала значительное влияние на избирательную кампанию. Меры, принятые для того, чтобы избиратели могли проголосовать, вызвали затяжные судебные процессы, движимые партийными интересами, что отрицательно сказалось на работе избирательной администрации и сбило с толку избирателей. Сам день выборов был мирным и прошел без волнений. В целом соблюдались повышенные меры безопасности.

Требования к идентификации избирателей повлияли на определенные группы, создавая для них препятствия при голосовании. В то же время, около 5,2 миллиона граждан были лишены права голосования в связи с судимостью, хотя около половины из них уже отбыли наказание. Эти ограничения на голосование противоречат принципу всеобщего избирательного права.

Были также опасения по поводу финансирования кампании. Общие расходы на этих выборах оцениваются в 14 миллиардов долларов.

Медиа-ландшафт в США сильно поляризован, но в то же время весьма разнообразен. Свобода выражения мнений соблюдалась перед выборами, был доступен широкий спектр информации, которая помогла избирателям сделать осознанный выбор.

Сотрудники избирательных комиссий работали в сложных условиях как из-за пандемии, так и из-за сильно политизированной среды, сопровождавшей избирательный процесс. Хотя чрезвычайные фонды были распределены, чтобы помочь штатам преодолеть проблемы, вызванные пандемией при организации выборов, их было недостаточно для преодоления дополнительных проблем, связанной с массовым увеличением онлайн-регистрации избирателей и голосования по почте. Тем не менее было отмечено, что общественность в целом доверяла работе избирательной администрации на всех уровнях.

Международная миссия по наблюдению за всеобщими выборами в США насчитывала 102 наблюдателя из 39 стран, в том числе 50 экспертов и наблюдателей БДИПЧ, а также 52 парламентария и сотрудников ПА ОБСЕ.

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