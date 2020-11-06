NBC: глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке

Глава Министерства обороны США Марк Эспер подготовил прошение об отставке по собственному желанию. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на три источника в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Окончательное решение об отставке министра обороны остается за действующим президентом США Дональдом Трампом, уточняет NBC. По ее данным, намерение нынешнего главы Пентагона связано в первую очередь с планами Трампа уволить его после всеобщих выборов, о которых ранее сообщали источники в американской администрации.

В начале августа агентство Bloomberg сообщило о том, что Трамп рассматривает возможность снять Эспера с должности в случае победы на выборах. При этом, как отметил один из источников агентства, сам Эспер проинформировал приближенных, что намеревается уйти в отставку вне зависимости от результата выборов.

В июне NBC сообщала о том, что Трамп рассматривал возможность немедленно отправить Эспера в отставку из-за разногласий по поводу протестов, начавшихся в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. При этом, как указывали источники телекомпании, президент Соединенных Штатов отказался от этой идеи, так как не хотел санкционировать перестановки в правительстве перед выборами. Белый дом затем сообщил, что шеф Пентагона не лишался доверия Трампа.