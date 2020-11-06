США намерены продать Канаде ракеты-перехватчики SM-2 и пусковые установки для них

Соединенные Штаты планируют поставить Канаде ракеты-перехватчики Standard Missile 2 (SM-2) Block IIIC и пусковые установки для них на общую сумму около $500 млн. Об этом сообщили в четверг Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно изложенной властями США информации, речь идет прежде всего о 100 противоракетах SM-2 и таком же числе пусковых "стаканов" MK 13. Предполагается, что эти вооружения будут размещены на "15 надводных кораблях" канадских ВМС, строительство которых планируется Оттавой, уточнило правительство США.

Разрешение на выполнение этой договоренности между Вашингтоном и Оттавой, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение нового соглашения и его возможное блокирование. Однако можно быть почти полностью уверенным в том, что Конгресс даст зеленый свет реализации этой оборонной сделки с Канадой.