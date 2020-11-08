Штаб Трампа подал иск в связи с незасчитанными голосами в Аризоне

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в субботу подал иск в связи с тем, что некоторые голоса, отданные в день выборов в одном из округов в штате Аризона, не были засчитаны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление штаба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.