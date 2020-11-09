Байден решил ввести масочный режим в США

Победивший на выборах президента США представитель Демократической партии Джо Байден решил ввести на территории всей страны обязательное ношение масок. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает телеканал Fox News.

Уже в ближайшие дни Байден намерен звонить по этому вопросу губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий (демократов и республиканцев) для того, чтобы побудить их ввести обязательный масочный режим. В случаях, если губернатор будет отказываться от этого, политик пойдет к мэрам в штатах и будет просить их ввести режим.

Согласно законодательству США, каждый отдельный штат и округ могут самостоятельно вводить собственные карантинные ограничения. Вашингтон как политическая столица страны не имеет права указывать территориям директивно.

По данным на 8 ноября, воскресенье, в США фиксировался третий день подряд рекорд по заражениям коронавирусом: 127 399 случаев заражения и более тысячи умерших за сутки.