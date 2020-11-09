Трамп отправил в отставку министра обороны США Эспера

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности руководителя оборонного ведомства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом) Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны. Крис отлично справится [с этой работой]! Марк Эспер отправлен в отставку. Я хотел бы поблагодарить его за [проделанную] работу", - написал Трамп в Twitter.