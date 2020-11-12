В Джорджии не зафиксировали массовых фальсификаций на выборах

Власти американского штата Джорджия не зафиксировали случаев масштабных фальсификаций на состоявшихся всеобщих выборах. Об этом заявил в среду в эфире телеканала CNN вице-губернатор штата Брэд Раффенспергер, являющийся республиканцем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас проводится расследование, но мы не видели ничего такого, что имело бы массовый характер, ничего в масштабах более 10 тысяч [бюллетеней]", - отметил Раффенспергер. Он также выразил уверенность в том, что голоса в штате "были подсчитаны точно".

Раффенспергер заверил, что решение провести в штате пересчет вручную приблизительно к 20 ноября всех голосов было принято его властями в связи с тем, что разрыв между кандидатами является незначительным. Вице-губернатор отметил, что представители Белого дома не связывались с ним в связи с этим.

В Джорджии, согласно оценкам Си-эн-эн, обработали уже 99% бюллетеней. Демократ Джозеф Байден получил 49,5% голосов избирателей, а республиканец Дональд Трамп - 49,2%. Согласно последним данным Си-эн-эн, в поддержку демократа подали примерно на 14 тыс. бюллетеней больше, чем за республиканца.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.