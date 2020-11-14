Трамп сообщил о скором завершении испытаний четырех вакцин от COVID-19

США 14 ноября 2020 04:43 (UTC+04:00)
Трамп сообщил о скором завершении испытаний четырех вакцин от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в ближайшие недели ожидает завершения клинических испытаний ещё трёх потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19 помимо вакцины компании Pfizer, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Три другие вакцины находятся на финальном этапе испытаний, они поступят (на рассмотрение профильного ведомства администрации США - ИФ) в течение нескольких недель", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

"Для этих вакцин запланировано массовое производство, их распространение будет очень стремительным", - добавил он.

По словам американского президента, в первую очередь вакцину получат работники здравоохранения "на передовой", пожилые жители страны, а также уязвимые группы. Он подчеркнул, что им вакцина станет доступна "немедленно" - как только препарат будет одобрен властями.

Один из руководителей операции "Сверхзвуковая скорость" по подготовке к вакцинации от COVID-19 Монсеф Слауи в свою очередь уточнил, что в ближайшие недели эти три новые вакцины поступят на рассмотрение в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и после этого, возможно, уже в декабре, станут доступными для применения.

Что касается вакцины производства американского концерна Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, Трамп заявил, что его администрация будет работать над скорейшим получением одобрения на ее использование.

"Мы будем работать над получением разрешения на экстренное использование... Моя администрация будет координировать распространение вакцины. Я думаю, ее одобрят очень быстро", - заявил Трамп.

Комментируя ситуацию с коронавирусом в стране в целом, президент подчеркнул, что в США пандемия начинает идти на спад.

"У нас уже один из самых низких показателей смертности по миру. Мы действовали значительно лучше, чем другие страны", - сказал Трамп.

Он также обратил внимание, что его администрация сделала крупные инвестиции в медицину, что помогло снизить уровень летальных исходов на 85%.

9 ноября стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность более чем на 90%.

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний вакцин в конце июля. Власти страны уже закупили большие партии вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.

В конце сентября к третьей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса приступила компания Johnson & Johnson.

Также сообщалось об успешной разработке вакцины англо-шведской компании AstraZeneca. Однако ранее она сообщила о приостановке клинических испытаний из-за смерти участника испытаний в Бразилии.

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