Штаб Байдена считает, что Трамп своими заявлениями подтвердил победу демократа на выборах

Заявления в Twitter президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах являются лишь очередным подтверждением победы демократа Джозефа Байдена в борьбе за пост главы государства. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телекомпании NBC Рон Клайн, которого Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома в своей администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я отношусь к этому как к очередному подтверждению реальности, которая заключается в том, что Джо Байден выиграл выборы, - сказал Клайн. - Если президент готов к тому, чтобы смириться с этой реальностью, то это определенно положительный момент".

Клайн отметил, что в исходе голосования на выборах не может быть никаких сомнений, так как демократ набрал на несколько миллионов голосов избирателей больше, чем его оппонент, а также заручился более чем 270 голосами членов коллегии выборщиков, необходимых для победы. "Не по публикациям Дональда Трампа в Twitter определяется, станет ли Джо Байден президентом - это делают американцы", - подчеркнул он. По словам Клайна, в штабе демократа надеются на то, что Управление общих служб США, выполняющее функции надзорного органа в американской администрации, вскоре подтвердит победу Байдена на прошедших выборах.

Ранее Трамп в очередной раз утверждал, что Байден выиграл, потому что результаты выборов были подделаны. Данное сообщение многие американские СМИ расценили как признание Трампом победы демократа. Трамп впоследствии пояснил, что не признает поражение на выборах.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о намерении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.