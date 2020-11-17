авиарегулятор США может 18 ноября разрешить эксплуатацию Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США может в среду, 18 ноября, разрешить возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По словам его источников, авиарегулятор находится на заключительном этапе проверок лайнера. ФАУ, как ожидается, предпишет внести изменения в программы подготовки пилотов перед возобновлением использования самолета.

Ранее представители регулятора заявляли, что намерены завершить оценку лайнера в середине ноября. В августе ФАУ предписало внести ряд изменений в программное обеспечение и иные системы самолетов.