Twitter опубликует отчет о работе касательно выборов в начале 2021 года

Американская компания Twitter в начале 2021 года обнародует анализ своей работы по обеспечению достоверности материалов о выборах в соцсети. Об этом говорится в письменных показаниях главы компании Джека Дорси, подготовленных во вторник в рамках слушаний юридического комитета Сената Конгресса США. Слушания, в частности, посвящены блокировке в Twitter и Facebook публикации газеты New York Post о переписке Хантера Байдена, сына кандидата в президенты Соединенных Штатов от демократов Джозефа Байдена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе всей выборной кампании 2020 года мы наблюдали рекордное количество соответствующих обсуждений в Twitter. Наша команда защищала и будет активно защищать честность данных общественных обсуждений, - сказал Дорси. - Мы выпустим развернутую ретроспективу нашей работы касательно выборов 2020 года в начале следующего года". По его словам, администрация соцсети значительно обновила политику по обозначению и удалению ложной и вводящей в заблуждение информации, о чем были проинформированы штабы кандидатов и представители гражданского общества.

Как отметил глава компании, это касалось дезинформации о процедуре выборов, утверждений о фальсификациях, а также распространения ложных сведений о победителе до оглашения итогов. Администрация Twitter в период с 27 октября по 11 ноября обозначила около 300 тыс. записей как спорные и потенциально вводящие в заблуждение. "Это составляет 0,2% от всех касающихся выборов сообщений, опубликованных за этот период", - отметил Дорси.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок республиканец Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.