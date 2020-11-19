Штаб Трампа отзывает иск по итогам выборов в Мичигане

Штаб действующего президента США Дональда Трампа отзывает иск, оспаривающий итоги подсчета голосов на президентских выборах в штате Мичиган. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этим утром мы отзываем наш иск в Мичигане, достигнув того, к чему мы стремились - прекращения преждевременной сертификации [результатов] выборов в округе Уэйн до того, пока все жители не убедятся, что каждый законный голос был посчитан, а каждый незаконный - нет", - говорится в заявлении.

На пресс-конференции в Вашингтоне Джулиани заявил, что нарушения на выборах в США были не единичными случаями в отдельных штатах, а являлись частью централизованного плана фальсификации результатов голосования.

"Когда мы начали расследование, <...> очень быстро выяснилось, что это не единичный случай фальсификации [итогов] голосования в каком-то одном штате. Это схема, которая повторяется в целом ряде штатов, практически идентичная схема, наличие которой дает основание любому опытному следователю, прокурору предположить, что существовал план, разработанный в каком-то одном месте, направленный на то, чтобы осуществить все эти различные эпизоды мошенничества при проведении голосования", - заявил он. По версии Джулиани, данный план "фокусировался на крупных городах и в особенности <...> крупных городах, контролируемых демократами".

Штаб Трампа подал иск в Мичигане 11 ноября. Как сообщала газета Washington Examiner, в иске утверждается, что многие наблюдатели от Республиканской партии были исключены из процесса подсчета отправленных по почте бюллетеней в округе Уэйн, где расположен Детройт, крупнейший город штата. Отмечается, что наблюдатели-республиканцы также подверглись преследованию и запугиванию.

По информации телеканала Fox News, кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден лидирует в Мичигане (16 выборщиков), набрав 50,6% голосов после обработки 99% голосов, результат Трампа оценивается в 47,9%.