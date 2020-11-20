Пересчет голосов подтвердил победу Байдена в Джорджии
Результаты пересчета в штате Джорджия голосов, поданных на президентских выборах в США, подтвердили победу демократа Джозефа Байдена. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте вице-губернатора Брэда Раффенспергера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Там изложены результаты вторичной обработки чуть более 5 млн бюллетеней во всех 159 округах штата. Республиканец Дональд Трамп набрал 2 462 857 голосов, Байден - 2 475 141. Преимущество демократа составило 12 284 голоса.
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