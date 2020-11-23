Байден заявил, что намерен быть президентом, объединяющим страну

Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах, заявил в понедельник в Twitter о намерении добиваться объединения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я обещаю быть президентом, который стремится не к разъединению, а к объединению, - подчеркнул он. - Который видит не штаты, где победили республиканцы или демократы, а Соединенные Штаты. Который будет прилагать все силы для того, чтобы завоевать доверие всех людей".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых ему необходимы для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.