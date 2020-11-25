Помпео заявил, что число нормализующих отношения с Израилем стран может вырасти

Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что к договоренностям о нормализации отношений с Израилем могут в ближайшие месяцы присоединиться и другие страны. Такое мнение он выразил во вторник в эфире телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Руководителю внешнеполитического ведомства был задан вопрос о том, возможны ли такие договоренности до завершения президентского срока действующего американского лидера Дональда Трампа. "Да. Я ожидаю, что нормализация продолжится", - ответил он. Как пояснил Помпео, "трудно сказать", последуют ли соответствующие заявления "в течение 30 дней, 60 дней или полугода". "Однако направление явно наметилось", - добавил он.

Госсекретарь подчеркнул, что для всех участвующих сторон выгодны так называемые Авраамовы соглашения о нормализации отношений арабских стран с еврейским государством. Он выразил уверенность в том, что "все больше и больше стран сделают правильный выбор".

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал тогда примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту".

Заключение мира стало возможным благодаря активному продвижению со стороны США. Перед подписанием договоренностей Трамп выразил уверенность в том, что они станут "основой для всеобъемлющего мира" на Ближнем Востоке. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама.