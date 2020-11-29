Трамп допустил причастность сотрудников Минюста США и ФБР к фальсификациям на выборах

Сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) могут быть причастны к масштабным фальсификациям на выборах. Такое мнение выразил в воскресенье президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны", - сказал Трамп. "Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно", - добавил он. "Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ даже не хотят об этом писать", - подчеркнул американский лидер. Это было первое интервью Трампа в телеэфире после состоявшихся 3 ноября выборов, хотя ведущая говорила с ним по телефону.

Говоря о Минюсте США и ФБР он отметил: "Они пропали без вести. Не могу сказать, где они". Как подчеркнул Трамп, указанные ведомства не принимают мер в связи с предполагаемыми фальсификациями на выборах. "Это непостижимо. Можно было бы подумать, что, если вы сотрудник ФБР, Министерства юстиции США, то это самое важное дело, за которым надо следить. Где же они? - сказал Трамп. - Я не вижу ничего [каких-либо действий]".

Трамп добавил, что Минюст США и ФБР после продолжительных разбирательств так и не предприняли решительных шагов связи со слежкой за его избирательным штабом во время предыдущей президентской гонки в стране.

Доказательства

Республиканцы располагают большим количеством доказательств о фальсификациях на прошедших в США всеобщих выборах, но суды отказываются их принимать, заявил Трамп. "Мы пытаемся передать доказательства, но судьи не желают позволять нам это делать, - отметил Трамп. - Мы располагаем большим количеством доказательств".

"Мы пытаемся передать доказательства, но судьи не желают позволять нам это делать, - отметил Трамп. - Мы располагаем большим количеством доказательств". Хозяин Белого дома в качестве примера привел случай американки, которая, придя на участок, узнала, что за нее уже проголосовали. "Очень многие люди попали в такую же ситуацию. Это достигло такого уровня, что никто и не предполагал. Есть большое количество различных историй [о нарушениях на выборах]", - добавил он.

"Наших наблюдателей не допускали. Демократам разрешалось входить в помещения для подсчета голосов, - утверждал президент США. - <...> Неожиданно поступали новые бюллетени. У нас есть фотографии и доказательства того, что новые бюллетени поступали в помещения для подсчета. Такого никогда не было в истории". По его мнению, все нарушения начались из-за голосования по почте.

Полон решимости

Трамп подчеркнул, что его штаб продолжит работу на данном направлении. "Я намерен задействовать 125% моей энергии, чтобы сделать это (доказать факты нарушений - прим. ТАСС). Необходимо, чтобы судьи заслушали эти дела, необходимо, чтобы Верховный суд принял действительно большое решение", - сказал он.

"Мой настрой не изменится за шесть месяцев, налицо значительный обман, голосование по почте - это катастрофа, - продолжил Трамп. - Если республиканцы позволят это сделать, у нас никогда не будет в истории страны избранного республиканца на уровне Сената, Палаты представителей Конгресса, президента". "[Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей] Кевин Маккарти предоставил огромное количество свидетельств того, что произошло, - отметил он. - Про нас говорили, что мы потеряем места в Палате представителей, но мы не потеряли ни одного и получили много других мест. <...> Мы выиграли на выборах в Сенате, Палате представителей". В этой связи, по мнению президента, его проигрыш статистически невозможен.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом. В понедельник профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.