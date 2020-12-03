США расширили санкционный список по Ирану

Американская администрация расширила в очередной раз свой санкционный список по Ирану. Как сообщило в четверг Министерство финансов США, в этот перечень внесено еще одно физическое и одно юридическое лицо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из официального уведомления, американское правительство включило в черный список химико-технологическую и научно-исследовательскую организацию Shahid Meisami Group, а также некоего Мехрана Бабри.

В распространенном позднее пресс-релизе финансового ведомства США говорится, что организация Shahid Meisami Group причастна к "исследованиям [в области производства] химического оружия". Она якобы подчиняется Центру исследований и инноваций при Министерстве обороны Ирана. Бабри является директором Shahid Meisami Group, свидетельствуют американские власти. По их версии, Shahid Meisami Group несет ответственность за реализацию "многочисленных проектов" упомянутого центра, в ходе которых в том числе "испытывались и производились" отравляющие вещества.