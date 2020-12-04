США внесли в черный список Пентагона четыре китайские компании

Пентагон сообщил в четверг, что США вносят в черный список четыре компании КНР, якобы связанные с китайскими военными, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно размещенному ведомством сообщению, в список вошли производитель полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), шельфовая нефтегазовая корпорация CNOOC, China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC) и China International Engineering Consulting Corp. (CIECC).

Пентагон опубликовал для Конгресса первоначальный список компаний в июне 2020 года и продолжит обновлять его, добавляя организации по мере необходимости.