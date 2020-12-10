Палата представителей США приняла временный бюджет во избежание шатдауна

Палата представителей Конгресса США в среду приняла временный бюджет до 18 декабря, чтобы избежать приостановки деятельности правительства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

За законопроект проголосовали 343 законодателя, 67 выступили против.

Теперь он до 11 декабря должен быть принят Сенатом и подписан президентом США.

Обе палаты стремятся избежать разрушительного закрытия правительства в разгар пандемии.

Лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер назвал временную меру "признанием неудачи", поскольку переговорщики изо всех сил пытались достичь соглашения.

"Это то, что мы должны сделать, чтобы правительство продолжало работать. Но мы не должны верить, притворяться или представлять, что именно так мы должны вести дела", - сказал Хойер, выступая в Палате представителей.