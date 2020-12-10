17 штатов поддержали обращение Техаса в Верховный суд США за отменой итогов выборов

Представители 17 штатов подали в Верховный суд США обращение в поддержку поданного ранее генпрокурором Техаса Кеном Пакстоном иска с просьбой признать недействительными из-за якобы имевших место массовых нарушений итоги выборов в четырех американских штатах, где победу одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters.

Алабама, Арканзас, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта подали обращение так называемых "друзей суда". В американской правовой системе это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, которые могут подавать в суд свое мнение относительно судебного разбирательства.

Генпрокурор Техаса ранее подал иск в Верховный суд США к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину. Как он полагает, в этих штатах не соблюдали нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в этих штатах должны быть признаны недействительными.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Тем не менее Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.