WarnerMedia отказался показывать видео штаба Трампа о результатах выборов в США

Медиахолдинг WarnerMedia, которому принадлежит телекомпания CNN, отказался транслировать два рекламных видеоролика кампании действующего президента США Дональда Трампа, в которых подвергаются критике результаты голосования в рамках президентских выборов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

По словам его источника, в видео содержатся заявления о фальсификации выборов, которые, по мнению холдинга, не имеют обоснований.

Президент США избирается не напрямую народом, а штатами, за каждым из которых закреплено пропорциональное численности населения количество голосов выборщиков: 3 ноября всенародным голосованием утверждались их полномочия. Для победы кандидату в президенты нужна поддержка более половины коллегии из 538 выборщиков - 270 голосов. В понедельник выборщики провели собственное голосование в столицах своих штатов.

По данным ведущих американских СМИ, в поддержку демократа Джозефа Байдена выступили уже 302 выборщика, а в пользу республиканца Трампа высказались 232. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.