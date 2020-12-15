Байден пообещал прежде всего заняться борьбой с пандемией и вакцинацией населения США

Демократ Джозеф Байден, официально набравший более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, назвал неотложными задачами своей администрации борьбу с пандемией нового коронавируса, вакцинацию населения и восстановление национальной экономики. Такую позицию он изложил во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам предстоит безотлагательно заняться работой", - напомнил демократ. "Предстоит обуздать пандемию, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам, а затем сделать состояние экономики лучше, чем когда-либо прежде", - перечислил он первоочередные задачи своей администрации.

Байден вновь осудил попытки действующего президента-республиканца Дональда Трампа оспорить результаты всеобщих выборов, состоявшихся в начале ноября. "В Америке не политики получают власть, ею наделяет народ", - отметил он, заменив привычное выражение "светоч демократии" на "пламя демократии". "Мы знаем, что ни пандемия, ни злоупотребление властью не погасят это пламя", - убежден избранный президент США.

"Демократия восторжествовала в сражении за дух Америки", - заявил он. "Народ проголосовал. <...> Объективность наших выборов сохранена", - сказал Байден, призвав соотечественников к единению.

Демократ пообещал исполнять президентские обязанности ревностно, в одинаковой степени учитывая интересы тех, кто выступил в его пользу, и тех, кто поддержал Трампа. "Я буду президентом для всех американцев. И буду работать одинаково усердно ради тех, кто голосовал против меня и за меня", - заверил он, подчеркнув необходимость снизить градус напряженности в американском обществе, повысившийся во время президентства Трампа.

"Мы хорошие люди, у нас могут быть различные происхождение и убеждения, но нас объединяют любовь к этой стране и вера в открывающиеся в ней возможности", - подчеркнул избранный президент.