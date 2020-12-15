Трамп готов вакцинироваться от коронавируса
Президент США Дональд Трамп готов вакцинироваться от нового коронавируса. Как сообщила во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, уже переболевший ранее COVID-19 глава вашингтонской администрации сделает прививку, когда его врачи сочтут это необходимым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В настоящий момент президент в полной мере открыт к тому, чтобы принять вакцину, <...> но он недавно переболел COVID-19 (и у него есть антитела - прим. ТАСС). <...> Он получит вакцину, как только его команда медиков решит, что это лучше [сделать]", - сказала Макинэни.
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