Байдену и его жене сделают прививки от коронавируса 21 декабря

США 18 декабря 2020 22:57 (UTC+04:00)
Байдену и его жене сделают прививки от коронавируса 21 декабря

Избранному президенту США Джозефу Байдену и его супруге Джилл сделают прививки от нового коронавируса 21 декабря. Об этом советник переходной команды демократа Джен Псаки сообщила в пятницу пресс-пулу журналистов, включая сотрудников телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Избранному президенту Джо Байдену и доктору Джилл Байден введут первую дозу вакцины Pfizer в понедельник в штате Делавэр", - информировала Псаки. Избранному вице-президенту США Камале Харрис и ее мужу сделают прививки также на следующей неделе.

Действующий вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен Пенс, а также начальник военно-медицинской службы вице-адмирал Джером Адамс в пятницу в присутствии прессы сделали прививки от нового коронавируса. Речь идет о препарате, разработанном американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, на определенный срок и в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Эффективность препарата составляет 95% после второй дозы, человеку требуется введение двух доз. Вакцина должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней). Применение препарата в США началось 14 декабря.

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