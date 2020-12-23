Минюст США подал иск к сети универмагов Walmart

США 23 декабря 2020 01:54 (UTC+04:00)
Минюст США подал иск к сети универмагов Walmart

Министерство юстиции США подало во вторник иск к корпорации Walmart, которой принадлежит крупнейшая в стране сеть универмагов. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минюста США,

Аамериканское правительство обвинило компанию в ненадлежащем распространении через свои аптеки сильнодействующих медикаментов, что, по версии правоохранительных органов, способствовало возникновению общенационального опиоидного кризиса.

В соответствии с выводами министерства, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры США, фирма Walmart допустила за последние годы сотни тысяч нарушений законодательства, регулирующего оборот наркотических средств. Американские федеральные власти добиваются того, чтобы компания Walmart выплатила штрафы, "способные достичь миллиардов долларов", отметил Минюст США. Как он уточнил, иск подан в штате Делавэр.

В конце октября корпорация Walmart сама подала иск к американским властям, обвинив их в попытке переложить на нее часть ответственности за опиоидный кризис в стране. В качестве ответчиков компания указала Минюст США и Управление по борьбе с распространением наркотиков. Адвокаты Walmart считают, что именно из-за просчетов в деятельности американских правоохранительных органов в Соединенных Штатах выросло число лиц, которые регулярно принимают различные медицинские препараты и впали в зависимость от данных лекарств. В исковом заявлении, которое было направлено в суд в Техасе, констатируется, что власти США намерены взыскать с Walmart крупные штрафы за то, что в ее торговых точках клиенты покупали указанные медикаменты.

Как писала газета The Wall Street Journal, подача иска Walmart была попыткой "нанести упреждающий удар", поскольку руководство корпорации ждало предъявления ей претензий федеральными властями США. Ранее к компании уже подали аналогичные иски власти ряда округов некоторых штатов страны.

В течение последних двух лет были поданы тысячи исков по всей стране к целому ряду работающих в США крупных компаний, занимающихся производством или продажей медицинских препаратов. В роли истцов выступили частные лица, представители городов, округов и штатов, а также различные общественные организации. Компании были обвинены в том, что они в той или иной степени несут ответственность за так называемый опиоидный кризис в США, из-за которого за последние 20 лет погибли, предположительно, не менее 400 тыс. человек.

В рамках указанного дела компании, которые выступают в роли ответчиков, в частности, обвиняются в том, что они не предприняли достаточных мер, чтобы уведомить покупателей о том, как легко вырабатывается привыкание к произведенным или проданным ими опиоидным препаратам, к какому вреду для здоровья это может привести. По мнению истцов, это одна из причин роста числа передозировок с летальным исходом в стране.

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