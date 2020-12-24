В США проверяют седьмой случай острой аллергической реакции на вакцину Pfizer и BioNTech

США 24 декабря 2020 03:28 (UTC+04:00)
В США проверяют седьмой случай острой аллергической реакции на вакцину Pfizer и BioNTech

Специалисты в Нью-Йорке проверяют очередной случай возникновения в США острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, разработанную совместно компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщил в среду журнал Newsweek, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в мегаполисе привиты от коронавируса более 30 тыс. человек. Острая аллергическая реакция после введения данного препарата возникла у медицинского работника. Это первый подобный случай в Нью-Йорке и седьмой в США. Информацию о шести случаях разместили на своем сайте 19 декабря федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний.

"Применение вакцин приводит к побочным эффектам и возникновению аллергических реакций, подобные случаи известны и встречаются", - приводит журнал разъяснение городского управления здравоохранения и психической гигиены. Как напоминает ведомство, разработчики данного препарата не утаивали, что подобные случаи хоть и редко, но происходят. Соответствующие предостережения фигурируют в отчетах о клинических испытаниях и сертификации вакцины

На позапрошлой неделе в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) заявили, что изучают порядка пяти зафиксированных в стране случаев аллергической реакции на вакцину, ранее одобренную регулятором. По мнению экспертов управления, аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество под названием полиэтиленгликоль, которое входит в состав не только вакцины Pfizer, но и прививки от компании Moderna.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, применение которой уже начато в стране. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил надежду на то, что до конца декабря порядка 20 млн американцев получат эту вакцину, а к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн.

18 декабря FDA одобрило обращение американской компании Moderna о регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

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